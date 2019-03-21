В Оренбурге может появиться федеральный музей космонавтики. С таким предложением выступил губернатор области Юрий Берг. Создан музей будет на базе исторического здания летного училища, в котором учился Юрий Гагарин, передает ГТРК Оренбург.

В Оренбурге может появиться федеральный музей космонавтики. С таким предложением выступил губернатор области Юрий Берг. Создан музей будет на базе исторического здания летного училища, в котором учился Юрий Гагарин, передает ГТРК "Оренбург".Судьбу этого важного с исторической точки зрения объекта губернатор обсудил с председателем СФ Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко. Сейчас она находится в области с рабочим визитом.Юрий Берг подчеркнул важность сохранения "гагаринской летки" — уникального историко-культурного объекта для современников и потомков. Создание на базе училища федерального музея космонавтики — вопрос федерального значения, заявил губернатор в официальном письме. Именно здесь Гагарин сделал свои первые шаги в космос.Здание бывшего Оренбургского высшего военного авиационного училища — памятник истории и культуры федерального значения. С ноябре 2017 года находится в региональной собственности.