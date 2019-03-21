В этот день оказывать профессиональную юридическую помощь будут сотни юристов более чем в 1500 консультационных пунктах по всей России

В этот день оказывать профессиональную юридическую помощь будут сотни юристов более чем в 1500 консультационных пунктах по всей России22 марта 2019 года Владимирское региональное отделение Ассоциации юристов России (председатель – кандидат юридических наук Картухин Вячеслав Юрьевич) совместно с областной нотариальной палатой, областной адвокатской палатой, Владимирским юридическим институтом ФСИН России, Владимирским филиалом Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Юридическим институтом имени М.М. Сперанского Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых, организует работу по бесплатному юридическому консультированию граждан. Приём граждан будут осуществлять нотариусы, адвокаты, преподаватели, адъюнкты и студенты Владимирского юридического института ФСИН России, преподаватели и студенты Владимирского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, преподаватели, аспиранты и студенты Юридического института ВлГУ.АДРЕСА ПУНКТОВ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:1. Юридическая клиника при ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России». Оказывать помощь будут преподаватели, адъюнкты и студенты института.Прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Владимир, ул. Грибоедова, д. 2, с 9.00 до 17.00.2. Юридическая клиника при Владимирском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Оказывать помощь будут преподаватели и студенты академии.Прием граждан будет осуществляться по адресу: г. Владимир, ул. Горького, д. 59-А, аудитория 103, с 16.00 до 18.00.3. Преподаватели, аспиранты и студенты юридического института имени М.М. Сперанского Владимирского государственного университета имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых оказывать помощь будут по адресу г. Владимир, ул. Студенческая, д. 8, аудитория 102, с 10.00 до 12.00.4. Прием граждан будет осуществляться 29 сентября 2017 года с 09.00 до 15.00 адвокатами Адвокатской палаты Владимирской области:Владимирская областная коллегия адвокатов №1Адвокатская контора №1Владимир, ул. Б.Московская д.57, Тел. 8(4922) 37-08-18, 32-54-25.Владимирская Областная коллегия адвокатов №1Адвокатская контора №2Владимир, ул. Ильича, д.6 Тел.8(4922)42-04-59Владимирская областная коллегия адвокатов №1Адвокатская контора № 3г. Владимир, ул. Комиссарова 10-а Тел.8(4922)44-56-565. Владимирская областная нотариальная палата (ВОНП) будет консультировать граждан по вопросам нотариальной деятельности (гражданского, наследственного права) у следующих нотариусов Владимирской области:Нотариус Пожилова Надежда Викторовна, г. Александров, ул. Ленина, д. 26, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49244) 2-15-96.Нотариус Стрельцова Наталья Анатольевна, г. Вязники, ул. Советская, д. 52, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49233) 2-43-71.Нотариус Кузнецова Светлана Анатольевна, г. Гороховец, ул. Ленина, д.71, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49238) 2-10-05.Нотариус Грошева Наталья Александровна, г. Гусь - Хрустальный, ул., Луначарского д. 8, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49241) 2-36-83.Нотариус Валявская Ирина Алексеевна, г. Камешково, ул. Школьная, д. 5, кв. 2, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49248) 2-27-41.Нотариус Смагина Ирина Яковлевна, г. Киржач, ул. Серегина, д. 11, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49237) 2-14-22.Нотариус Орлова Елена Владимировна, г. Ковров, ул. Зои Косьмодемьянской, д. 11, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49232) 4-07-74.Нотариус Путков Андрей Сергеевич, г. Кольчугино, ул. III Интернационала, д. 65, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49245) 2-37-32.Нотариус Атюскина Екатерина Викторовна, г. Меленки, ул. Коминтерна, д. 106, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49247) 2-20-05.Нотариус Селезнева Оксана Александровна, г. Муром, ул. Коммунистическая, д. 38, кв. 9, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49234) 7-61-41.Нотариус Тужицкая Светлана Анатольевна, г. Покров, ул. Школьный пр., д. 5-А, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49243) 6-20-02.Нотариус Романова Наталья Вячеславовна, г. Радужный. 1 квартал, д. 58, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49254) 3-32-14.Нотариус Дюжина Вера Николаевна, Селивановский район, пос. Красная Горбатка, ул. Красноармейская, д. 8-В, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49236) 2-18-19.Нотариус Абрамова Елена Евгеньевна, г. Лакинск, ул. Мира, д. 39, кв. 14, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49242) 4-17-33.Нотариус Швецова Оксана Олеговна, г. Судогда, ул. Ленина, д. 63, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49235) 2-34-58.Нотариус Дубынина Наталья Владимировна, г. Суздаль, ул. Ленина, д. 74, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (49231) 2-17-10.Нотариус Костерина Наталья Владимировна, г. Юрьев - Польский, ул. Шибанкова, д. 51, с 09.00 до 13.00, тел. 8 (49246) 2-10-81.Некоммерческая организация «Владимирская областная нотариальная палата» (ассоциация), г. Владимир, ул. Офицерская, д. 3, кв. 1, с 9.00 до 13.00, тел. 8 (4922) 32-77-07, 32-78-90.