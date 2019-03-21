Станцию римского метро Барберини (Barberini) закрыли после обрушения эскалатора. В результате инцидента никто не пострадал, однако многим жителям итальянской столицы этот случай напомнил об инциденте с российскими болельщиками, пострадавшими на соседней станции Repubblica в октябре минувшего года.

Станцию римского метро "Барберини" (Barberini) закрыли после обрушения эскалатора. В результате инцидента никто не пострадал, сообщает RomaToday, однако многим жителям итальянской столицы этот случай напомнил об инциденте с российскими болельщиками, пострадавшими на соседней станции Repubblica в октябре минувшего года."Я был всего в паре метров от конца эскалатора, когда почувствовал сильный толчок и упал", — рассказал журналист Фабио Карневали, назвавший произошедшее позором.Инцидент произошел около 10 часов утра по местному времени, когда на эскалаторе было много пассажиров."Мы услышали металлический скрежет, и эскалатор в буквальном смысле сложился на наших глазах. Многие люди кричали, возникла паника и толкотня — все пытались спрыгнуть с эскалатора", — добавил Карневали.В 10:40 станция "Барберини" была закрыта для пассажиров, поезда следуют мимо нее без остановки. По последним данным, никто из находившихся на эскалаторе людей не пострадал.Этот инцидент напомнил о трагедии, произошедшей на станции Repubblica вечером 23 октября 2018 года, за несколько часов до матча "Рома" — ЦСКА. Тогда пострадали 16 россиян, шестеро из них были госпитализированы в тяжелом состоянии, а один едва не лишился ноги. Первоначально фанатов обвиняли в том, что они прыгали на эскалаторе, что и привело обрушению, однако позже городские власти признали ошибочность своих высказываний.