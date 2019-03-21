Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму Такси-блюз, скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.

Российский актер Петр Зайченко, известный по фильму "Такси-блюз", скончался на 76-м году жизни в больнице Волгограда.Как передает ТАСС, об этом рассказала внучка актера Ксения Амирова. По ее словам, у ее деда ухудшилось здоровье и 21 марта в 10.25 он скончался от третьего инфаркта.Она подчеркнула, что решение о дате и месте прощания, о том, где актер будет похоронен, пока родственниками не принято.Петр Зайченко родился 1 апреля 1943 года в селе Кайсацкое нынешнего Палласовского района Волгоградской области.Известность в кино ему принесла роль сержанта Ивана Пухова («Крокодилыча») в фильме Вадима Абдрашитова "Парад планет" (1984). Позднее актёр снялся ещё в двух фильмах этого режиссёра – "Плюмбум, или Опасная игра" и "Армавир".Еще одной знаковой ролью стал для него Шлыков в фильме Павла Лунгина "Такси-блюз" (1990).Среди других киноработ Петра Петровича были такие картины как "Сибирь. Монамур", "Свободное плавание", а также в сериалы "Дальнобойщики" и "Участок".В 1998 году Зайченко был удостоен звания "Заслуженный артист РФ".