На Троекуровском кладбище проходит прощание с певицей Юлией Началовой. Журналисты сообщают, что у траурного зала стоят толпы поклонников звезды. Популярный блогер Лена Миро опубликовала гневный пост, в котором назвала происходящее апокалипсисом.

На Троекуровском кладбище проходит прощание с певицей Юлией Началовой. Журналисты сообщают, что у траурного зала стоят толпы поклонников звезды. Популярный блогер Лена Миро опубликовала гневный пост, в котором назвала происходящее апокалипсисом.С каждой минутой желающих проститься с артисткой становится все больше. Рядом с Траурным залом стоят звезды шоу-бизнеса, поклонники певицы и представители СМИ. Люди делают сэлфи у входа. Многие присутствующие возмущены тем, что организаторы запретили снимать церемонию. На место прибыли полицейские и врачи.Блогер опубликовала в Telegram-канале отрывок из материала о похоронах Юлии Началовой. Она назвала происходящее концом света. "Это все, что вам нужно знать. Апокалипсис наступил", – заявила она.Перед этим Лена Миро разместила еще один пост, в котором раскритиковала репортеров, которые относятся к церемонии как к "светскому рауту". Все, что их заботит, какие знаменитости пришли и что они сказали. "Что у них у всех в башке? Похороны – это светский раут? Кто что сказал, кто в чем пришел, а кто не явился?", – написала возмущенная Миро.Напомним, церемония проходит с 12:00 до 14:00 мск.На панихиду прибыли близкие, друзья и поклонники певицы, передает телеканал . Среди них – певица Ирина Салтыкова, дрессировщик Эдгард Запашный, исполнительница Илона Броневицкая, музыкант Влад Топалов, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев и многие другие.