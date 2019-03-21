В период Великого поста тоже можно побаловать себя вкусными блюдами. Дни.ру публикуют постные рецепты, которые наши корреспонденты выведали у столичных шеф-поваров. Сегодня предлагаем попробовать запеченные яблоки от бренд-шефа ресторана Русский Паб Алексея Семенова.

В период Великого поста тоже можно побаловать себя вкусными блюдами. "Дни.ру" публикуют постные рецепты, которые наши корреспонденты выведали у столичных шеф-поваров. Сегодня предлагаем попробовать запеченные яблоки от бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея Семенова.Для верующих Великий православный пост – это время очищения души и тела. Люди ежедневно читают молитвы и ходят на богослужения в церковь, а также воздерживаются от определенных продуктов. В этот период категорически запрещено употреблять мясо, яйца и любые молочные продукты. Несмотря на такие строгие правила питания миряне всегда могут найти множество вкусных рецептов блюд на Великий пост.Отказываясь от скоромной пищи, верующие вспоминают о подвиге Иисуса Христа, который после крещения удалился в пустыню на сорок дней для того, чтобы подготовить себя к роли Мессии. Там он усердно молился и воздерживался от еды. В конце IV века Церковь окончательно утвердила сорокадневный пост и наказала всем верующим следовать примеру Спасителя.Сейчас идет вторая седмица Великого православного поста. Эта неделя посвящена святителю Григорию Паламе. Архиепископ оставил после себя десятки богословских сочинений. Он вошел в историю, как святой, который одним из первых сформулировал смысл жизни каждого человека. Григорий Палама считал, что любой может усердным постом и молитвой приобщиться к божественной сущности. Советуем Вам побольше узнать об истории этого святителя, пока вы будете готовить вкусный десерт по эксклюзивному постному рецепту.Запеченное яблоко с клюквой и грецким орехомот бренд-шефа ресторана "Русский Паб" Алексея СеменоваВам понадобится: зеленые яблоки, 100 граммов клюквы, 30 граммов ядер грецкого ореха, 1 столовая ложка меда, 5 граммов сахарной пудры.Способ приготовленияяблока срезать верхушку и с помощью ложки удалить сердцевину и часть мякоти.миске смешать ягоды клюквы и нарезанную мелкими кубиками мякоть яблока,добавить ядро грецкого ореха и мед, все перемешать.Фаршироватьподготовленное яблоко полученной начинкой из клюквы, яблока и орехов.Запекатьв духовке при температуре 180 градусов в течение 15 минут.Перед подачей выложить запеченное яблоко на блюдо. Украсить дробленнымгрецким орехом, клюквой, сверху посыпать сахарной пудрой (для горячей выпечки).Общие правила довольно строгие. Священнослужители настаивают на том, чтобы миряне внимательно изучили Церковный устав. Но если же у вас нет времени на длительное чтение или вы боитесь запутаться во всех пунктах, то вы всегда можете найти простой и подробный материал на сайте "Дни.ру".