Публичные слушания по изменениям в Устав города пройдут 5 апреля

Публичные слушания по изменениям в Устав города пройдут 5 апреляДепутаты поддержали проведение публичных слушаний по проекту изменений в Устав Владимира, касающихся упразднения должности главы города, сообщается на сайте администрации.Вопрос о внесении изменений в Устав был рассмотрен на совместном заседании комитета по вопросам местного самоуправления, законности, безопасности и правопорядку и комитета по бюджетной и налоговой политике. Изменения планируется внести для приведения отдельных норм документа в соответствие с действующим областным и федеральным законодательством.Напомним, что региональное Законодательное собрание приняло закон, в соответствии с которым городом должен руководить один человек. Сейчас же действует двуглавая система управления. Пост главы города занимает Ольга Деева, а муниципальным хозяйством управляет нанятый по конкурсу глава администрации Андрей Шохин.Публичные слушания пройдут 5 апреля в 16:00 по адресу: улица Большая Московская, д.33/53 (МАУК «Центр культуры и искусства на Соборной»).