С начала года в регионе случилось 20 ДТП по вине пьяных водителей

С начала года в регионе случилось 20 ДТП по вине пьяных водителейСотрудники ГИБДД 22 марта проведут во Владимире рейд по выявлению пьяных водителей, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.С начала года по вине пьяных водителей во Владимирской области случилось 20 ДТП. В результате этих происшествий погибли четыре человека, 27 человек пострадали.Госавтоинспекция напоминает, что за управление автомобилем в нетрезвом состоянии грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишения водительских прав. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность.