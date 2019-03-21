Российский биоаналог будет стоить на 25% дешевле оригинала

Российский биоаналог будет стоить на 25% дешевле оригиналаБиоаналог дорогостоящего медицинского препарата экулизумаба будет производиться во Владимирской области, сообщает пресс-служба областной администрации.Этот препарат применяется для лечения редких заболеваний — атипичного гемолитико-уремического синдрома (аГУС) и пароксизмальной ночной гемоглобинурии (ПНГ). Цена годового курса экулизумаба в мире достигает 45 млн рублей. Стоимость лечения одного пациента с ПНГ в России составляла 26-27 млн рублей в год, с аГУС — 35-37 млн рублей.По данным министерства промышленности и торговли России, наладить выпуск биоаналога экулизумаба полного цикла удалось только в нашей стране. Российский аналог будет стоить на 25% дешевле оригинала.Экулизумаб в 80% случаев избавляет пациента от необходимости пожизненного диализа. В 90% случаев препарат спасает от поражения стенок сосудов.