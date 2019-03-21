В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела

В отношении злоумышленников возбуждены уголовные делаПолицейские Суздальского района выявили факт незаконного хранения наркотических средств в одном из сёл. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.В ходе осмотра квартиры 28-летнего мужчину оперативники нашли измельчённые части растений зелёного цвета.Экспертиза показала, что правоохранители изъяли наркотическое средство «марихуана» массой более 83 граммов.Выяснилось, что ранее он купил семена, вырастил их дома, а затем высушил, планируя использовать запрещённые вещества для личного потребления.А муромские полицейские при патрулировании улиц районного центра задержали 29-летнего местного жителя, у которого обнаружили свертки с марихуаной общей массой более 9 граммов.В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.