В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела
Полицейские Суздальского района выявили факт незаконного хранения наркотических средств в одном из сёл. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.
В ходе осмотра квартиры 28-летнего мужчину оперативники нашли измельчённые части растений зелёного цвета.
Экспертиза показала, что правоохранители изъяли наркотическое средство «марихуана» массой более 83 граммов.
Выяснилось, что ранее он купил семена, вырастил их дома, а затем высушил, планируя использовать запрещённые вещества для личного потребления.
А муромские полицейские при патрулировании улиц районного центра задержали 29-летнего местного жителя, у которого обнаружили свертки с марихуаной общей массой более 9 граммов.
В отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3-х лет.