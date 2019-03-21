В одном из районов Кабула во время празднования Навруза прогремели несколько взрывов. В результате шесть человек погибли, еще 23 получили ранения.

В одном из районов Кабула во время празднования Навруза прогремели несколько взрывов. В результате шесть человек погибли, еще 23 получили ранения.Ранее американское посольство в Афганистане распространило предупреждение о возможности терактов во время Навруза, передает "Интерфакс". В сообщении отмечалось, что боевики планируют нападения на афганские, американские и другие иностранные правительственные учреждения и объекты.В ноябре 2018 года в Кабуле смертник совершил самоподрыв во время празднества в честь дня рождения Пророка. В результате взрыва 40 человек погибли, 80 пострадали.