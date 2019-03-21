Министерство здравоохранения предлагает повысить возраст, с которого в России можно будет приобретать крепкий алкоголь. Водку и другие напитки крепостью больше 16,5 процента можно будет купить только после 21 года.

Министерство здравоохранения предлагает повысить до 21 года возраст, с которого в России можно будет приобретать крепкий алкоголь. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Сейчас продажа алкоголя несовершеннолетним (то есть до 18 лет) запрещена. Минздрав России предлагает внести в закон изменение: запретить продавать алкоголь, в котором содержание этилового спирта более 16,5 процента, лицам младше 21 года.Разработка данного документа идет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в нацпроект "Демография". Все документы должны быть разработаны до конца этого года. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заявила ТАСС, что увеличение возраста продажи алкоголя является "абсолютно правильной мерой".Ранее в Госдуме предложили спрятать крепкие напитки в магазинах, убрав их с открытых полок.