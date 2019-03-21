Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение украинских властей внести его в санкционные списки. По словам председателя нижней палаты, это связано в приближающимися выборами и желанием президента Петра Порошенко сохранить власть любой ценой.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение украинских властей внести его в санкционные списки. По словам председателя нижней палаты, это связано в приближающимися выборами и желанием президента Петра Порошенко сохранить власть любой ценой.В действиях украинских властей нет ни смысла, ни логики, отметил Володин. "Решения, которыепринимают сегодня на Украине, абсолютно не регулируются ни ихзаконодательством, ни международными законами", – подчеркнул спикер.По его словам, многие действия украинской власти следуетрассматривать через призму избирательной кампании, где президент Порошенкоявляется аутсайдером. Решение о санкциях, провокация в Керченском проливе – всеэто действия политика, который хочет сохранить личную власть, отметил Володин."И эта истерия будет нагнетаться, потому что победитьчестно у него не получится", – подчеркнул спикер.Отвечать симметрично на подобные глупости нельзя, уверенпредседатель нижней палаты. По его словам, необходимо разделять нынешнюю властьНезалежной и украинский народ."Когда мы принимаем решения, мы учитываем, что наУкраине живет 40 миллионов граждан, которых мы уважаем, с которыми у нас однаистория, культура, язык, и для нас это важно", – заключил спикер Госдумы.Ранее в Киеве ввели санкции в отношении Вячеслава Володина. По мнениюпарламентариев, такой шаг связан в том числе с решением председателя нижней палаты осоздании рабочей группы, которая займется анализом вреда, нанесенногоукраинскими властями Крыму и Севастополю за 23 года.