Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение украинских властей внести его в санкционные списки. По словам председателя нижней палаты, это связано в приближающимися выборами и желанием президента Петра Порошенко сохранить власть любой ценой.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал решение украинских властей внести его в санкционные списки. По словам председателя нижней палаты, это связано в приближающимися выборами и желанием президента Петра Порошенко сохранить власть любой ценой.
В действиях украинских властей нет ни смысла, ни логики, отметил Володин. "Решения, которые
принимают сегодня на Украине, абсолютно не регулируются ни их
законодательством, ни международными законами", – подчеркнул спикер.
По его словам, многие действия украинской власти следует
рассматривать через призму избирательной кампании, где президент Порошенко
является аутсайдером. Решение о санкциях, провокация в Керченском проливе – все
это действия политика, который хочет сохранить личную власть, отметил Володин.
"И эта истерия будет нагнетаться, потому что победить
честно у него не получится", – подчеркнул спикер.
Отвечать симметрично на подобные глупости нельзя, уверен
председатель нижней палаты. По его словам, необходимо разделять нынешнюю власть
Незалежной и украинский народ.
"Когда мы принимаем решения, мы учитываем, что на
Украине живет 40 миллионов граждан, которых мы уважаем, с которыми у нас одна
история, культура, язык, и для нас это важно", – заключил спикер Госдумы.
Ранее в Киеве ввели санкции в отношении Вячеслава Володина. По мнению
парламентариев, такой шаг связан в том числе с решением председателя нижней палаты о
создании рабочей группы, которая займется анализом вреда, нанесенного
украинскими властями Крыму и Севастополю за 23 года.