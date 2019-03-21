В Приморском океанариуме поселились восемь новых пингвинов Гумбольдта. Пройдя карантин, они пополнили экспозицию Полярный мир, сообщает ГТРК Владивосток. Вновь прибывшие пингвины легко влились в стаю, с удовольствием осваивают новое пространство.

В Приморском океанариуме поселились восемь новых пингвинов Гумбольдта. Пройдя карантин, они пополнили экспозицию "Полярный мир", сообщает ГТРК "Владивосток".Условия жизни в океанариуме максимально приближены к дикой природе. Вновь прибывшие пингвины легко влились в стаю, с удовольствием осваивают новое пространство, сообщила орнитолог Приморского океанариума Ксения Любимкина. Орнитологи особенно тщательно следят за режимом кормления редких морских птиц. Почти килограмм рыбы каждый съедает за день. В меню трехразового питания — мойва, корюшка и обязательные витамины.В океанариуме обитают сейчас четырнадцать птиц: поровну самцов и самок. Краснокнижные пингвины Гумбольдта входят в список уязвимых видов птиц. Во всем мире их проживает не более 12 тысяч особей.