Секрет популярности любого политика кроется не только в его харизме и личных качествах. Первостепенное значение в современном мире имеют деньги. Как и с помощью кого молодому актеру Владимиру Зеленскому удалось достичь успеха на новом для себя поприще? Дни.ру отвечают на этот вопрос.

Секрет популярности любого политика кроется не только в егохаризме и личных качествах. Первостепенное значение в современном мире имеютденьги. Как и с помощью кого молодому актеру Владимиру Зеленскому удалосьдостичь успеха на новом для себя поприще? Дни.ру отвечают на этот вопрос.Владимиру Зеленскому 41 год, он сыграл почти в двух десятках фильмов, у негосвоя студия "Квартал-95". Начинавший когда-то в российском КВНюморист стал бизнесменом и продюсером, но этого явно недостаточно, чтобы статьглавой государства.Если актера из себя Зеленский слепил сам, то сделатьполитика из комика решили другие люди, а именно – олигархи, денежные мешкиукраинского бизнеса. До сих пор было известно об одном таком персонаже – Игоре Коломойском.Он, правда, сбежал в Израиль от уголовного преследования у себя на родине, ноденьги-то его никуда не делись: как лежали на иностранных счетах, так и лежат.Бизнесмены любят создавать себе послушные игрушки иКоломойский, видимо, не стал исключением. С его ли подачи был придумангениальный ход снять сериал с Зеленским в главной роли – не так уж и важно.Важно то, что название фильма "Слуга народа" одновременно стало названием партии, реальным лидером которой, в свою очередь, стал герой фильма, тожервущийся в президенты.Сериал взлетел в рейтингах популярности, а вслед за ним поднялся вверх иего главный герой. Но, очевидно, что без огромных финансовых влияний этого быне произошло. Но только ли один Коломойскийимеет виды на Зеленского?Оказывается, есть еще бизнесмены, вложившиеся в проект"Президент ". Как заявил украинский политический консультантАндрей Мишин, предвыборную кампанию артиста финансируют бывший член "Партиирегионов", миллионер родом из донецкой Макеевки Виталий Хомутынник, харьковскийбизнесмен Павел Фукс (он много работал и в России) и миллиардер Дмитрий Фирташ,владелец активов на Украине и в десятке стран Европы.По утверждению господина Мишина, именно Коломойский запустилпроект по выдвижению Зеленского в президенты и именно он привлек к его финансированиюсвоих коллег по бизнесу. Если это, действительно так, то ничего удивительного вбешеной популярности комика нет, ведь на его раскрутку пошли миллионы долларов.Но серьезные проблемы для всех, кто не поскупился напредвыборную кампанию Зеленского, начнутся в том случае, если он вдруг возьмети станет президентом Украины. Тогда толстосумам, стоящим за спиной молодого,неопытного, ничего не понимающего в политике Зеленского, придется вести нешуточныевойны с другими олигархам и представителями властной элиты, которые вряд лизахотят спокойно уйти со своих хлебных, насиженных мест, уступив их команде (которой покаеще и нет) актера и бывшего кавээнщика.До президентских выборов на Украине остается десять дней,голосование должно пройти 31 марта. Судя по рейтингам популярности кандидатов, перваятройка из 39-ти участников выборов выглядит так: Владимир (32%поддержки), Петр Порошенко (16%), Юлия Тимошенко (14%).