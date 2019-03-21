Главная электоральная база Петра Порошенко - Галичина и Курт Волкер, потому что они говорят на одном языке, считает российский политолог Дмитрий Куликов. В эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым он заявил, что Порошенко невозможно отличить от Волкера.

Главная электоральная база Петра Порошенко – Галичина и Курт Волкер, потому что они говорят на одном языке, считает российский политолог Дмитрий Куликов. В эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" он заявил, что Порошенко невозможно отличить от Волкера, и непонятно, кто из них президент Украины на самом деле. Скорее всего – последний.Но в предвыборной гонке участвует Петр Порошенко. С остальными кандидатами в президенты страны он соревнуется в раскрытии "агентов Кремля".Тимошенко заявила, что Порошенко – законченный "агент Кремля". Действующий президент давно обвинил Тимошенко в том, что она – подружка Путина, и полностью им завербована. Депутат Ариев раскрыл, что Коломойский, Левочкин и Фирсов вместе с Путиным добиваются снятия Порошенко. И это не рвет ни у кого сознания, потому что в "националистическом заповеднике" на Галичине это спокойно съедают. Их курс – в Америку, а цель – уничтожить Россию.Куликов напомнил, что во время Великой Отечественной войны на Галичине первыми сотнями погибших были не солдаты и милиция, а семьи тех, кто пошел с Красной Армией штурмовать Берлин.И кто же такой Порошенко? Наследник какой традиции? Предателей, убивавших свой народ, или великих украинских воинов, загнавших немецко-фашистскую гадину в могилу? Ответ очевиден.Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта. На пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Лидером рейтинга остается шоумен Владимир Зеленский, рейтинги лидера партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и действующего президента Петра Порошенко, идущих на втором и третьем месте, неуклонно снижаются.