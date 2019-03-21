Разбирательство между Газпромом и Нафтогазом Украины о транзите газа приостановил Высокий суд Англии и Уэльса. Судебный процесс в Великобритании до решения апелляционной инстанции суда шведского округа Свеа, где Газпром защищает свои права.

Разбирательство между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" о транзите газа приостановил Высокий суд Англии и Уэльса. Судебный процесс в Великобритании до решения апелляционной инстанции суда шведского округа Свеа, где "Газпром" защищает свои права.Дважды, в декабре 2017 года и в феврале 2018 года, Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить 2 миллиарда 560 миллионов долларов "Нафтогазу", напоминает ТАСС. "Газпром" это решение оспорил. Апелляция в Свеа будет рассмотрена в октябре 2019 года.При этом "Нафтогаз" летом 2018 года начал процесс принудительного взыскания денег с "Газпрома". Он начал аресты активов российского холдинга в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах. Но позже арест был отменен.В сентябре 2018 года арест российских газовых активов был отменен Высоким судом Англии и Уэльса под обязательство "Газпрома" не отчуждать акции Nord Stream AG до окончания слушаний в английском суде.Претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" имеют давнее происхождение. При этом "Нафтогаз" постоянно задерживал платежи "Газпрому", отказывался от прописанных в договорах объемов закупок газа или повышал в одностороннем порядке стоимость транзита российского природного газа в Европу.Российский "Газпром" заявил, что с 2020 года прекращает прокачку газа через украинскую территорию. Это вызвало панику в Киеве. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев неоднократно заявлял, что введение в эксплуатацию газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" обесценит услуги его компании и сделает ее ненужной. Именно потому "Нафтогаз" и ведет судебную войну против "Газпрома".