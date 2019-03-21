Лидера группы Машина времени призвали заняться
творчеством. Андрею Макаревичу не рекомендуют больше говорить о политике
публично.
Лидера группы "Машина времени" призвали заняться
творчеством. Андрею Макаревичу не рекомендуют больше говорить о политике
публично.
Член экспертного совета по развитию информационного общества
при Госдуме Вадим Манукян считает, что у Андрея Макаревича не получаются
политические заявления. Артисту место на сцене и только.
"Не лез бы Макаревич в политику было бы больше пользы.
Большинство россиян положительно оценивает присоединение Крыма к России и
только малочисленные персоналии вечно недовольны текущим положением вещей в
плане геополитических интересов страны. А если бы в Крыму появились базы НАТО
это Андрея Вадимовича удовлетворило бы? Пусть поет и пишет музыку, это у него
получается лучше", – жестко осадил Манукян Макаревича в беседе с "Дни.ру".
Напомним, что на днях в Сети разгорелся большой скандал с
участием Макаревича. Лидер группы "Машина времени" задел всех считающих, что Крым
российский.
"Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?
Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так…
выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – написал
в личном Facebook.
Артиста раскритиковали. Многие интернет-обыватели призвали не смешивать музыку и политику. По мнению многих, фанаты творчества
группы "Машина времени" имеют право на свое мнение о том, чей же все-таки Крым.