Лидера группы Машина времени призвали заняться творчеством. Андрею Макаревичу не рекомендуют больше говорить о политике публично.

Лидера группы "Машина времени" призвали занятьсятворчеством. Андрею Макаревичу не рекомендуют больше говорить о политикепублично.Член экспертного совета по развитию информационного обществапри Госдуме Вадим Манукян считает, что у Андрея Макаревича не получаютсяполитические заявления. Артисту место на сцене и только."Не лез бы Макаревич в политику было бы больше пользы.Большинство россиян положительно оценивает присоединение Крыма к России итолько малочисленные персоналии вечно недовольны текущим положением вещей вплане геополитических интересов страны. А если бы в Крыму появились базы НАТОэто Андрея Вадимовича удовлетворило бы? Пусть поет и пишет музыку, это у негополучается лучше", – жестко осадил Манукян Макаревича в беседе с "Дни.ру".Напомним, что на днях в Сети разгорелся большой скандал сучастием Макаревича. Лидер группы "Машина времени" задел всех считающих, что Крымроссийский."Ой, Андрей Вадимович, можно с вами сфотографироваться(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?Мывырослинавашихпеснях!" Господи. Да можно, конечно. Только что ж вы так…выросли? Что ж вы орали "Уракрымнаш"? Плохо слушали?" – написалв личном Facebook.Артиста раскритиковали. Многие интернет-обыватели призвали не смешивать музыку и политику. По мнению многих, фанаты творчествагруппы "Машина времени" имеют право на свое мнение о том, чей же все-таки Крым.