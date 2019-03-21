Блондинка Чулпан Хаматова удивила подписчиков своей страницы в Instagram. Актриса очень давно не примеряла нового образа, такие резкие перемены для поклонников непривычны.

Блондинка Чулпан Хаматова удивила подписчиков своей страницы в Instagram. Актриса очень давно не примеряла нового образа, такие резкие перемены для поклонников непривычны.Новая интересная роль заствила изменить привычный фанатам облик. После бурного обсуждения подписчики микроблога актрисы решили, что блонд ей к лицу.Чулпан Хаматова деталей новой работы не раскрывает. "Производственная необходимость!", – коротко объяснила артистка свое превращение. Облик Хаматовой в последние годы особо не менялся – лишь стрижка становилась короче.Но на этот раз стилисты решились на кардинальный шаг. Они подобрали актрисе теплый цвет с персиковым оттенком. Поклонники подметили, что такой цвет волос сильно молодит 43-летнюю звезду.Чулпан Хаматова недавно закончила сниматься в большом проекте – многосерийном фильме по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Хаматова исполнила в нем главную роль. Актриса устроила сеье небольшой перерыв и вновь взялась за работу.Преданные поклонники вспомнили, что звезда уже как-то была блондинкой. В 2004 году вышел сериал "Дети Арбата" Андрея Эшпая. Там зрители и увидели Хаматову со светлыми волосами.