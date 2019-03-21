Блондинка Чулпан Хаматова удивила подписчиков своей страницы в Instagram. Актриса очень давно не примеряла нового образа, такие резкие перемены для поклонников непривычны.
Блондинка Чулпан Хаматова удивила подписчиков своей страницы в Instagram. Актриса очень давно не примеряла нового образа, такие резкие перемены для поклонников непривычны.
Новая интересная роль заствила изменить привычный фанатам облик. После бурного обсуждения подписчики микроблога актрисы решили, что блонд ей к лицу.
Чулпан Хаматова деталей новой работы не раскрывает. "Производственная необходимость!", – коротко объяснила артистка свое превращение. Облик Хаматовой в последние годы особо не менялся – лишь стрижка становилась короче.
Но на этот раз стилисты решились на кардинальный шаг. Они подобрали актрисе теплый цвет с персиковым оттенком. Поклонники подметили, что такой цвет волос сильно молодит 43-летнюю звезду.
Чулпан Хаматова недавно закончила сниматься в большом проекте – многосерийном фильме по роману Гузель Яхиной "Зулейха открывает глаза". Хаматова исполнила в нем главную роль. Актриса устроила сеье небольшой перерыв и вновь взялась за работу.
Преданные поклонники вспомнили, что звезда уже как-то была блондинкой. В 2004 году вышел сериал "Дети Арбата" Андрея Эшпая. Там зрители и увидели Хаматову со светлыми волосами.