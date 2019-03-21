В Москве простились с Юлией Началовой. И как человек, и как профессионал она вызывала восхищение миллионов. Родные, друзья и коллеги не сдерживали слез.

В Москве простились с Юлией Началовой. И как человек, и как профессионал она вызывала восхищение миллионов. Родные, друзья и коллеги не сдерживали слез.Ей было всего 38, впереди — много творческих планов и идей. Смерть Юлии Началовой стала неожиданностью для друзей, коллег и, конечно, поклонников. Сегодня все они пришли проститься с певицей. Цветы, теплые слова. Вспоминают ее талант, скромность, солнечную улыбку и, конечно, песни — всегда искренние и добрые.Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь звезды, но организм артистки не выдержал. Она всегда работала на пределе, по максимуму.Всю жизнь на сцене: гастроли, репетиции, участие в телевизионных программах. Юлия Началова родилась в семье музыкантов, заниматься вокалом начала с двух лет. Впервые покорила публику, приняв участие в популярном шоу "Утренняя звезда" — юная Юлия Началова одержала в нем победу.А спустя несколько лет завоевала Гран-при и на международном музыкальном конкурсе в Нью-Йорке, обогнав американскую поп-диву Кристину Агилеру. Музыкой буквально жила.Видеосъемка церемонии, как и самих похорон, была запрещена. Это желание родных певицы: они хотят, чтобы в памяти поклонников Юлия Началова осталась молодой, красивой и, как всегда, с улыбкой на лице.