Российская фигуристка стала первой в прокате короткой программы на чемпионата мира в Японии. После соревнований Алине Загитовой пришлось пройти процедуру допинг-тестирования.
Российская фигуристка стала первой в прокате короткой программы на чемпионата мира в Японии. После соревнований Алине Загитовой пришлось пройти процедуру допинг-тестирования.
Фигуристка проходила допинг-контроль до трех часов ночи. Всего спортсменка находилась на льду около пяти часов.
Показ женской короткой программы состоялся в среду, 20 марта. Алина Загитова стала лидером соревнований, набрав 82,08 балла. Второе и третье место заняли японка Каори Сакамото (76,86) и казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева (75,96)
соответственно.
Четвертое место досталось Евгении Медведевой. Судьи присудили ей 74,23 балла. Третья представительница России Софья Самодурова заняла девятую позицию. Она набрала 70,42 балла.
Произвольную программу фигуристки будут показывать в пятницу, 22 марта, передает. Алина Загитова выйдет на лед предпоследней.
Хореограф Илья Авербух поздравил 16-летнюю спортсменку с победой и отметил, что она была в прекрасной форме. По мнению специалиста, блестяще справилась с каскадом. Он также похвалил тренерскую команду Этери Тутберидзе. "Видно, что прокат очень хороший. Никаких поблажек себе не дала и заслуженно лидирует с хорошим отрывом", – цитирует его .