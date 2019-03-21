Российская фигуристка стала первой в прокате короткой программы на чемпионата мира в Японии. После соревнований Алине Загитовой пришлось пройти процедуру допинг-тестирования.

Российская фигуристка стала первой в прокате короткой программы на чемпионата мира в Японии. После соревнований Алине Загитовой пришлось пройти процедуру допинг-тестирования.Фигуристка проходила допинг-контроль до трех часов ночи. Всего спортсменка находилась на льду около пяти часов.Показ женской короткой программы состоялся в среду, 20 марта. Алина Загитова стала лидером соревнований, набрав 82,08 балла. Второе и третье место заняли японка Каори Сакамото (76,86) и казахстанская спортсменка Элизабет Турсынбаева (75,96)соответственно.Четвертое место досталось Евгении Медведевой. Судьи присудили ей 74,23 балла. Третья представительница России Софья Самодурова заняла девятую позицию. Она набрала 70,42 балла.Произвольную программу фигуристки будут показывать в пятницу, 22 марта, передает. Алина Загитова выйдет на лед предпоследней.Хореограф Илья Авербух поздравил 16-летнюю спортсменку с победой и отметил, что она была в прекрасной форме. По мнению специалиста, блестяще справилась с каскадом. Он также похвалил тренерскую команду Этери Тутберидзе. "Видно, что прокат очень хороший. Никаких поблажек себе не дала и заслуженно лидирует с хорошим отрывом", – цитирует его .