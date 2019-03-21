Госдума в ходе пленарного заседания 21 марта одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Госдума в ходе пленарного заседания 21 марта одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
Нормативно-правовой акт был внесен Вячеславом Володиным,
спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и представителями всех четырех думских фракций. Председатель Госдумы напомнил, что законопроект разработан в
рамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должна
навредить людям", – сказал Володин. По его словам, у попавших в трудную
жизненную ситуацию должна быть возможность отсрочить погашение ипотечного
кредита или уменьшить ежемесячные выплаты.
В соответствии с законопроектом, "ипотечные каникулы"
предоставляются по просьбе заемщика сроком до полугода. Воспользоваться такой
возможностью смогут граждане, оставшиеся без кормильца, временно потерявшие
трудоспособность, признанные инвалидами I или II группы, а также в случае
снижения семейного дохода супругов более чем на 30%.
Ипотечный заемщик может выбрать – приостановить платежи или
уменьшить их ежемесячный размер. Воспользоваться таким правом можно только один
раз в отношении одного займа. Срок возврата кредита будет
автоматически продлен на время действия "ипотечных каникул".
В случае принятия документ вступит в силу с момента
официального опубликования. "Законопроектом вводится запрет в период
действия "ипотечных каникул" на изъятие переданного в залог единственного жилья
гражданина", – отметил Вячеслав Володин.
По словам спикера, ко второму чтению законопроекта будет
внесена поправка о том, что "ипотечные каникулы" распространятся и на граждан, оформивших жилищный кредит ранее. Такую норму предложил Владимир Путин, инициативу главы государства поддержали все фракции нижней
палаты.