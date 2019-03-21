Госдума в ходе пленарного заседания 21 марта одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

Госдума в ходе пленарного заседания 21 марта одобрила в первом чтении проект закона о так называемых ипотечных каникулах. Нормативно-правовой акт распространяется на граждан, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. Люди не должны из-за долгов лишиться единственного жилья, подчеркнул спикер нижней палаты Вячеслав Володин.Нормативно-правовой акт был внесен Вячеславом Володиным,спикером Совфеда Валентиной Матвиенко и представителями всех четырех думских фракций. Председатель Госдумы напомнил, что законопроект разработан врамках реализации послания Владимира Путина Федеральному собранию."Президент подчеркнул, что никакая экономическая выгода банков не должнанавредить людям", – сказал Володин. По его словам, у попавших в труднуюжизненную ситуацию должна быть возможность отсрочить погашение ипотечногокредита или уменьшить ежемесячные выплаты.В соответствии с законопроектом, "ипотечные каникулы"предоставляются по просьбе заемщика сроком до полугода. Воспользоваться такойвозможностью смогут граждане, оставшиеся без кормильца, временно потерявшиетрудоспособность, признанные инвалидами I или II группы, а также в случаеснижения семейного дохода супругов более чем на 30%.Ипотечный заемщик может выбрать – приостановить платежи илиуменьшить их ежемесячный размер. Воспользоваться таким правом можно только одинраз в отношении одного займа. Срок возврата кредита будетавтоматически продлен на время действия "ипотечных каникул".В случае принятия документ вступит в силу с моментаофициального опубликования. "Законопроектом вводится запрет в периоддействия "ипотечных каникул" на изъятие переданного в залог единственного жильягражданина", – отметил Вячеслав Володин.По словам спикера, ко второму чтению законопроекта будетвнесена поправка о том, что "ипотечные каникулы" распространятся и на граждан, оформивших жилищный кредит ранее. Такую норму предложил Владимир Путин, инициативу главы государства поддержали все фракции нижнейпалаты.