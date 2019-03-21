Церемония захоронения певицы Юлии Началовой состоялась в четверг, 21 марта. Близкие люди и поклонники проводили артистку в последний путь. Но не обошлось и без неприятных эпизодов.

Церемония захоронения певицы Юлии Началовой состоялась в четверг, 21 марта. Близкие люди и поклонники проводили артистку в последний путь. Но не обошлось и без неприятных эпизодов.С самого утра рядом с Троекуровским кладбищем стали собираться журналисты и преданные поклонники исполнительницы. Фанаты несли в руках цветы, альбомы певицы и журналы с ее изображением. После 10:00 мск к Траурному залу стали подъезжать знаменитости. Дрессировщик Эдгард Запашный, солистка Катя Лель и пародист Александр Песков делились с репортерами светлыми воспоминаниями о Юлии Началовой.Через час после окончания церемонии прощания священнослужитель начал отпевание артистки. Оркестр играл траурный марш. Могилу исполнительницы огородили. Всем желающим попрощаться с Юлией Началовой пришлось выстроиться в длинную очередь к месту захоронения. Охранники внимательно следили за обстановкой и запрещали делать фотографии. Самые любопытные залезали на памятники, чтобы увидеть отпевание.На Троекуровском кладбище появились нищие. Они решили воспользоваться тем, что у могилы собралось много людей. Одна женщина просила милостыню у присутствующих и расспрашивала их о том, опустили ли уже гроб. Когда она услышала, что здесь находится Лариса Долина, то не смогла сдержать эмоций. "Лариса Долина здесь? Где она? Покажите!", – передает слова нищей .Напомним, что Юлия Началова была госпитализирована 8 марта. Врачи московской клиники диагностировали у нее подагру, красную волчанку и гангрену ноги. Позже информация о волчанке была опровергнута. Звезду ввели в кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. 16 марта певица скончалась.