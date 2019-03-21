Несколько десятков телефонов на сумму свыше 1 миллиона рублей похитили из салона сотовой связи в Южном Бутове двое приятелей. Подвела их жадность - налетчики так долго собирали смартфоны, что на выходе из магазина их встречали полицейские. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Несколько десятков телефонов на сумму свыше 1 миллиона рублей похитили из салона сотовой связи в Южном Бутове двое приятелей, сообщили в московском управлении МВД. Подвела их жадность — налетчики так долго собирали смартфоны, что на выходе из магазина их встречали полицейские. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.Из оружия у мужчин при себе был только фонарь-дубинка, что не помешало им запугать продавцов и вынудить их открыть все витрины и шкаф в подсобке. Пока один собирал в сумку смартфоны, второй обчистил кассу. Преступники настолько увлеклись процессом, что не заметили, как один из сотрудников торговой точки нажал тревожную кнопку.В магазине товарищи пробыли около семи минут — за это время они собрали гаджетов на сумму свыше 1 миллиона рублей. Однако унести награбленное злоумышленникам было не суждено — на выходе их задержали полицейские.На допросе подозреваемые — 34- и 41-летний москвичи, ранее уже судимые за кражу и разбой, — признались, что идея ограбить торговую точку возникла спонтанно, когда они проходили мимо. За такую импровизацию им грозит до 10 лет лишения свободы.