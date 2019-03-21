Начальником русского космоса предложил стать Дмитрию Рогозину лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновский приехал на подмосковное НПО имени Лавочкина, где изготавливаются автоматические межпланетные станции. Он обошел цеха с экскурсией в сопровождении с соратниками.

"Начальником русского космоса" предложил стать Дмитрию Рогозину лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Жириновский приехал на подмосковное НПО имени Лавочкина, где изготавливаются автоматические межпланетные станции. Он обошел цеха с экскурсией в сопровождении с соратниками.Свое предложение Рогозину Владимир Жириновский аргументировал: "Генеральный директор — не очень звучи. Генеральный — не по-русски, директор — тоже не по-русски". Рогозин стал гендиректором Роскосмоса 24 мая 2018 года, напоминает РИА Новости. До этого он был вице-премьером российского правительства, который курировал оборонно-промышленные комплекс и ракетно-космическую отрасль.20 марта Рогозин обратился в Генпрокуратуру с требованием о защите чести и достоинства от публикаций ряда сайтов, которые негативно оценили его деятельность на посту главы "Роскосмоса". Глава "Роскосмоса" посчитал эту оценку клеветой. Московская полиция возбудила по этому заявлению уголовное дело.В планах "Роскосмоса" – строительство нового офиса на юго-западе Москвы в виде ракеты, в нем разместится ситуационный центр, а также создание через четыре года современного Национального космического центра.