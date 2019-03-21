Неудачное место для сна выбрал 34-летний житель Миякинского района Башкирии - своеобразной кроватью для него стала проезжая часть. Погружение в царство Морфея оказалось скоротечным - по отдыхавшему от дневных забот выпившему мужчине проехал Land Rover, причем водитель и не подумал остановиться и поинтересоваться состоянием пострадавшего.

Неудачное место для сна выбрал 34-летний житель Миякинского района Башкирии — своеобразной кроватью для него стала проезжая часть. Погружение в царство Морфея оказалось скоротечным — по отдыхавшему от дневных забот выпившему мужчине проехал Land Rover, причем водитель и не подумал остановиться и поинтересоваться состоянием пострадавшего. Момент ДТП попал в объектив регистратора.Инцидент, как уточняет ГТРК "Башкортостан", произошел около 23 часов 19 марта на дороге Чишмы — Аксеново — Мияки. На кадрах видно, как двигавшийся по встречной полосе водитель остановился перед спящим, а буквально через несколько секунд ему по ногам проехал внедорожник.Пострадавшего доставили в больницу, а спустя два дня стражи порядка нашли и 39-летнего владельца Land Rover. Тот признался, что и не заметил помехи на дороге, поскольку был ослеплен фарами встречного транспорта.