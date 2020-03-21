Компания Apple из-за распространения коронавируса COVID-19 ограничила покупку iPhone в онлайн-магазине двумя штуками на человека

Компания Apple из-за распространения коронавируса COVID-19 ограничила покупку iPhone в онлайн-магазине двумя штуками на человека. В многих странах, включая США и Китай, на этапе добавления товара в корзину можно выбрать не более двух устройств, сообщает Reuters.Проверка Вестей.Ru показала, что ограничение касается и российского интернет-магазина Apple. Любая модель, даже устаревающий iPhone 8, отпускается в количестве до 2-х экземпляров. В случае с другими продуктами лимит не действует: например, можно заказать до 999 планшетов iPad Air или смарт-часов Apple Watch Series 5.В последний раз компания вводила ограничение на объем закупок в 2007 году, когда вышла первая модель айфона, напоминает агентство. Как и тогда, в Apple опасаются спекулянтов, которые перепродают устройства на сером рынке. Фирма Тима Кука не может удовлетворить спрос, поскольку распространение коронавируса привело к сбоям в цепочке поставок и ограничению логистических возможностей, а все розничные магазины Apple за пределами Китая были закрыты.В феврале Кук обратился в письме к инвесторам, предупредив, что поставки iPhone по всему миру будут временно ограничены из-за медленных темпов восстановления работы заводов в Китае. Сославшись на вспышку коронавируса, он сказал, что его компании вряд ли удастся выполнить свой первоначальный прогноз по выручке на II-й квартал года.На прошлой неделе в Apple заявили, что ежегодная конференция WWDC впервые будет проведена в дистанционном формате, поскольку физическое присутствие может представлять риск для здоровья участников. Помимо этого, недавно компания запретила своим сотрудникам посещать Италию и Южную Корею, а также отказалась от участия в фестивале SXSW 2020, на котором должны были представить три эксклюзивных сериала для Apple TV+.