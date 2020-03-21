Это люди, прибывшие из стран с неблагоприятной эпидситуацией

Более шести тысяч владимирцев были за рубежом в неблагоприятный эпидемиологический период. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения региона Алексей Мозалев. Этих людей призвали к временной самоизоляции.Им напомнили, что нужно обязательно пройти медосмотр и при первых признаках заболевания вызвать врача на дом.Случаев заболевания коронавирусом на территории Владимирской области официально не зарегистрировано.Медицинские учреждения обеспечены лекарствами, антисептиками и средствами защиты. Пик увеличенного потребительского спроса на продукты преодолен. Запас в регионе достаточный. Вскоре департамент здравоохранения и аптечные сети получат по 40 тысяч медицинских масок.