21.03.2020

2020-03-21 08:05:03

Более 6 тысяч жителей Владимирской области, прибывших из-за рубежа в период сложной эпидемиологической ситуации, будут обследованы и пройдут карантин

Накануне прошло очередное заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции Covid-19.

В совещании приняли участие заместители главы региона, руководители региональных органов исполнительной власти и структурных подразделений областной администрации, управлений Роспотребнадзора, Росздравнадзора, МЧС России, ОНФ. Кроме того, в режиме видеоконференцсвязи в мероприятии участвовали главы органов местного самоуправления.

Как отметила председатель комитета общественных связей и СМИ Татьяна Метелкина, областные власти демонстрируют максимальную открытость в освещении эпидситуации с привлечением авторитетных экспертов из числа врачебного сообщества.

На официальном интернет-портале областной администрации создан тематический раздел с достоверной информацией из официальных источников. Открыт официальный канал на Яндексе, где приводится вся актуальная информация. Ежедневно в СМИ рассылаются бюллетени об эпидситуации.

Заместитель начальника ГУ МЧС по Владимирской области Петр Денисов доложил о готовности реализовать меры санитарной обработки зданий, общественных мест, техники и территорий в случае обострения эпидситуации.

Директор департамента здравоохранения Алексей Мозалёв сообщил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Вместе с тем медикам предстоит еще проделать большую работу. В области выявлено более 6 тысяч граждан, которые в период сложной эпидемиологический ситуации побывали за рубежом. Глава ведомства призвал этих граждан к временной самоизоляции на дому.

– Люди, прибывшие из-за рубежа, должны обязательно пройти осмотр врача. При первых проявлениях острой респираторной инфекции необходимо обращаться за медицинской помощью, вызвав доктора на дом. Срок карантина при коронавирусе – 14 дней. Эта мера поможет предотвратить распространение инфекции, – подчеркнул глава ведомства.

Он также сообщил, что медицинские организации региона обеспечены лекарственными препаратами, антисептиками и средствами защиты. Областной аптечный склад дополнительно закупил необходимые объемы лекарственных препаратов. На приобретение расходных материалов и средств защиты выделено 22 млн рублей. Кроме того, выделено 12 млн рублей на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких. В медицинские учреждения дополнительно поставлено 2200 масок.

Принимаются меры для повышения оперативности работы диагностической службы. В случае обострения эпидситуации лабораторные исследования на коронавирус, помимо лаборатории Роспотребнадзора, будут проводиться на базе клинико-диагностических служб Областной клинической больницы и Городской больницы №6 г. Владимира.

По данным департамента развития предпринимательства, торговли и сферы услуг, пик потребительского спроса на продукты пройден. В регионе нет проблем с запасами продовольствия в торговых сетях, они пополняются ежедневно. Имеется достаточный запас продуктов ежедневного спроса, включая крупы, бакалею, консервы. Заключен контракт с производителем на поставку 40 тысяч медицинских масок для нужд департамента здравоохранения, еще 40 тысяч масок будет поставлено в аптечную сеть.

– Всем организациям в регионе, для которых это в принципе возможно, рекомендую перейти на дистанционную форму работы. Очень важно позаботиться о людях. Со стороны администрации области сейчас принимаются все меры для того, чтобы сделать временные ограничения в непосредственном общении, переход на дистанционное взаимодействие друг с другом максимально безболезненным для наших земляков. Онлайн-услуги, развитие которых мы форсировали, помогут людям решить деловые, домашние и другие вопросы, – отметил Губернатор Владимир Сипягин