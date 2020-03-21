Порядка двадцати кораблей и судов ВМС Украины стоят в двух бухтах Севастополя. Сейчас решается вопрос перевода их в озеро Донузлав.

Порядка двадцати кораблей и судов ВМС Украины стоят в двух бухтах Севастополя. Сейчас решается вопрос перевода их в озеро Донузлав.Корабли и суда, принадлежащие Украине, сконцентрированы в бухтах Стрелецкая и Инженерная, сообщает ТАСС ссылаясь на источник в силовых структурах ЮФО. Планы по переводу судов из бухт в озеро Донузлав связаны с намерением снизить стоимость содержания плавредств.Как передают "Вести Севастополь", в настоящее время на кораблях находятся сокращенные экипажи, которые поддерживают плавучесть. Содержание на новом месте даст возможность еще сократить штат обслуживающего персонала.