Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов продолжает привлекать внимание европейских клубов. Летом он может перебраться на туманный Альбион, где в его услугах заинтересованы лондонские Челси и Кристал Пэлас.

Нападающий московского ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов продолжает привлекать внимание европейских клубов. Летом он может перебраться на туманный Альбион, где в его услугах заинтересованы лондонские "Челси" и "Кристал Пэлас"."Синие" уже давно следят за выступлениями 21-летнего российского форварда, и готовы рассмотреть его кандидатуру уже в ближайшее трансферное окно. Как сообщает Спорт24.Ru, в команде российского предпринимателя Романа Абрамовича как раз ищут варианты для усиления атакующего потенциала.В "Кристал Пэлас" же Чалову и вовсе готовят особую роль в команде. Главный тренер "орлов" Рой Ходжсон очень рассчитывает на юного игрока столичных "армейцев". В "Пэлас" готовы заплатить нынешнему клубу Чалова 25 миллионов фунтов стерлингов.Напомним, что Чалов выступает за первую команду ЦСКА с 2016 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, став автором шести голов.