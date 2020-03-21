Европейская лига плавания приняла решение перенести на неопределенный срок чемпионат Европы по водным видам спорта. Соревнования должны были пройти с 11 по 24 мая в столице Венгрии Будапеште.

Европейская лига плавания приняла решение перенести на неопределенный срок чемпионат Европы по водным видам спорта. Соревнования должны были пройти с 11 по 24 мая в столице Венгрии Будапеште.Однако пандемия коронавирусной инфекции вынудила отменить и чемпионат Европы по водным видам спорта. Европейская лига плавания из соображений безопасности решила перенести соревнования на неопределенный срок. Ориентировочное время проведения первенства — август 2020.Чемпионат Европы по водным видам спорта пополнил список спортивных мероприятий, отмененных из-за пандемии вируса COVID-19. Среди них и чемпионат Европы по футболу, отложенный на лето 2021 года.