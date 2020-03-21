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Количество россиян, заболевших новым типом коронавируса, выросло. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 53 новых случая.Материал дополняется.

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