Количество россиян, заболевших новым типом коронавируса, выросло. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 53 новых случая.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-03-2020-chislo-zabolevshix-koronavirusom-rossiyan-prevysilo-300.html" target="_blank">Число заболевших коронавирусом россиян превысило 300</a> - Количество россиян, заболевших новым типом коронавируса, выросло. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 53 новых случая.
[url=https://33live.ru/novosti/21-03-2020-chislo-zabolevshix-koronavirusom-rossiyan-prevysilo-300.html]Число заболевших коронавирусом россиян превысило 300[/url] - Количество россиян, заболевших новым типом коронавируса, выросло. За прошедшие сутки в стране зафиксировали 53 новых случая.