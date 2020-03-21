Популярный актер обнародовал фотографию, которая вызвала переполох среди поклонников. Они оставили множество комментариев под снимком.

Популярный актер обнародовал фотографию, которая вызвала переполох среди поклонников. Они оставили множество комментариев под снимком.На своей странице в "Инстаграме" Павел Прилучный опубликовал фотографию, сделанную на съемочной площадке. В кадре артист запечатлен в костюме летчика.Снимок стал настоящей сенсацией. Многие поклонники отметили, что актер заметно похорошел. "И снова 20. Хорошо сохранился", "Помолодел лет на 10", "Выглядите здесь на 18!", "Что это за ребенок?", – делились мыслями пользователи.Отметим, сейчас Павел Прилучный работает над фильмом "ФАУ-2: Побег из ада" о советском летчике-истребителе Михаиле Девятаеве. Режиссером картины выступил Дмитрий Киселев, а продюсером – Тимур Бекмамбетов.19 Мар 2020 в 10:38 PDTВ конце февраля объявил о расставании с супругой – актрисой Агатой Муцениеце. Звезды пообещали сохранить теплые отношения и вместе воспитывать детей – дочь Мию и сына Тимофея.Экс-участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Водонаева заявила, что причиной расставания пары стал разгульный образ жизни звезды сериала "Мажор". Блогер добавила, что в СМИ не раз появлялись сообщения о том, что Павел Прилучный поднимал руку на свою Агату Муцениеце.