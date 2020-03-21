От коронавируса за сутки в Италии умерли 627 человек, это новый антирекорд. Стало известно о первой смерти от COVID-19 в Сербии и появлении заболевания на Мадагаскаре.

От коронавируса за сутки в Италии умерли 627 человек, это новый антирекорд. Всего инфекция в стране унесла 4032 жизни, общее число вылечившихся составило 5129 человек, а заболевших — превысило 47 тысяч, уточняет ТАСС.Тем временем, РИА Новости сообщает о первой смерти от COVID-19 в Сербии (скончался 59-летний житель Кикинды) и росте количества заболевших до 135 человек.Между тем, на Мадагаскаре выявлено три первых случая заболевания коронавирусом нового типа.Несмотря на распространение болезни и человеческие жертвы, ВОЗ рассчитывает на победу над пандемией. Организацию обнадеживает отсутствие новых заражений в китайском Ухане.Жертвами COVID-19 в мире стали более 11 тысяч человек, число заболевших перевалило за 265 тысячи. Ученые опровергли слухи о том, что коронавирус был создан в лаборатории.