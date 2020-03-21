Дети Максима Галкина показали шуточную домашнюю сценку о том, как борются с COVID-19. Лиза и Гарри заручились поддержкой потусторонних сил.

Дети Максима Галкина показали шуточную домашнюю сценку о том, как борются с COVID-19. Лиза и Гарри заручились поддержкой потусторонних сил.Наследники юмориста и Аллы Пугачевой показали обряд "изгнания" страшного недуга. Происходящее записал на видео Максим Галкин и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте. Выпив "волшебной водички", Гарри и Лиза произнесли заклинание.В подписи к своему забавному посту артист в шутку написал, что получил лицензию "Роснепотребзазора" на данное "средство" от коронавируса. Поклонники звездного семейства пришли в восторг от артистичности и Пугачевой.