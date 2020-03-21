Италия обогнала Китай по количеству смертельных случаев от коронавируса, тем самым раскрыв неудобную правду для остальной Европы и США, пишет Bloomberg.

Италия обогнала Китай по количеству смертельных случаев от коронавируса, тем самым раскрыв неудобную правду для остальной Европы и США, пишет Bloomberg.Вопрос, почему больше людей умирают в стране, которая в 20 раз меньше Китая, имеет несколько ответов, но есть одна причина, которая выделяется, — явный недостаток опыта в борьбе с пандемиями."Итальянские власти призвали нас помочь. Почему? Потому что Европа не сталкивалась с эпидемией такого масштаба в течение 100 лет, — сказал Брайс де ле Вингн, руководитель подразделения Medecins Sans Frontieres. — Ни один человек, принимающий решения в Европе, не знает, как это сделать. Можно утверждать, что правительства в Африке знают больше о том, как это сделать".Специалисты Medecins Sans Frontieres более известны по работе после военных конфликтов на Ближнем Востоке и по борьбе со вспышкой Эболы в Африке, но на фоне проблем в итальянской системе здравоохранения медики обнаружили себя работающими ближе к дому в Европе.Решение обратиться за экстренной помощью вызвало замешательство на богатом севере Италии, в регионе, который гордится своим современным медицинским обслуживанием и высококвалифицированным медицинским персоналом. Несмотря на это, регион очень быстро охватила пандемия, чего мало кто предвидел в Европе.19 марта власти Италии сообщили, что число погибших за день увеличилось на 427 и достигло 3405 человек. В то же время Китай заявил, что он зарегистрировал свой первый 24-часовой период без нового случая заболевания COVID-19 в стране, так как эта болезнь была впервые обнаружена в городе Ухань в декабре. В этой стране, насчитывающей чуть менее 1,4 миллиарда человек, 3245 человек уже умерли от этой болезни.В отличие от Восточной Азии, у богатых стран Запада не было готовых планов и медицинского персонала. Такие страны, как Китай, Сингапур и Южная Корея, перенесли основной удар в результате вспышки атипичной пневмонии в 2002-2003 годах, причем только в Гонконге погибли 299 из 774 человек во всем мире.Европейские страны и США также не обладают опытом некоторых африканских правительств, вынужденных бороться с эпидемиями практически на постоянной основе — от лихорадки Эбола до кори и вируса Зика.Без готовых планов реагирования европейские лидеры были вынуждены консультироваться, обсуждать и решать, сколько человек тестировать, что закрывать или когда помещать людей на карантин, в режиме реального времени. Это слишком поздно для вируса, который представляет опасность еще до появления симптомов."Европа рушится, — сказал де ле Вингн. — Мы также работали в Гонконге. Они (власти Гонконга) были гораздо лучше подготовлены, чем Европа, к COVID-19".Италия пока что выделяется, поскольку демографическая ситуация в стране — старое население — представляет опасность. Тем не менее мало что указывает на то, что другие европейские страны или США смогут легко избежать негативных последствий.Пока что только в Азии некоторые страны, пораженные этим заболеванием, смогли остановить его распространение. По словам Николаса Томаса, доцента Городского университета Гонконга, это больше связано с подготовкой, чем с жесткими ответными мерами.По словам Томаса, неважно, какая политическая ситуация в странах Азии, поскольку все они довольно быстро отреагировали на вспышку болезни.Опыт Сингапура в связи со вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году показал, что власти страны были готовы к следующей эпидемии.Власти страны проводили учения и создали новую инфраструктуру, включая готовые государственные карантинные объекты и современный национальный центр по борьбе с инфекционными заболеваниями на 330 мест, который был открыт в прошлом году.Между тем, обычные люди также помнили прошлые эпидемии, поэтому они были готовы согласиться с любыми мерами, введенными правительством. В Гонконге многие люди добровольно надевали маски и избегали нахождения в толпе. Медицинские работники объявили забастовку, чтобы заставить правительство полностью закрыть границу с Китаем."Социальная составляющая является одной из причин, по которой мы смогли сохранить низкий уровень заболеваемости вирусом, потому что общественность каким-то образом смогла заставить правительство принять меры", — сказал Томас.