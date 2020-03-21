Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало тест-систему для диагностики коронавируса за 90 минут. Глава Агентства Вероника Скворцова пояснила, что новая разработка позволит сократить время исследования, при этом обеспечив высокую точность.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России разработало тест-систему для диагностики коронавируса за 90 минут. Глава Агентства Вероника Скворцова пояснила, что новая разработка позволит сократить время исследования, при этом обеспечив высокую точность."На следующей неделе планируется представить тест-систему на государственную регистрацию – приводит слова Скворцовой пресс-служба Агентства. – Готовится производственная площадка для ее выпуска под кураторством Федерального научно-клинического центра физико-химической медицины ФМБА".В данный момент, как отметила Скворцова, ведется разработка тестов для исследований в режиме "у постели больного". Возможно, что уже в течение двух недель эта работа завершится.Ранее 20 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что российские разработчики тестируют шесть вакцин от коронавируса COVID-19. Они были созданы в кратчайшие сроки, всего за два месяца, и есть надежда, что в ближайшее время эти препараты докажут свою эффективность.