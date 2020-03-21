Два основных сценария развития ситуации с коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT Эпидемия. Это хороший или очень хороший сценарии. По последнему, если ситуация с эпидемией коронавируса будет развиваться по китайскому сценарию, то эпидемия закончится в мае-июне, с окончанием сезона респираторных заболеваний.

Два основных сценария развития ситуации с коронавирусом COVID-19 предположил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме Антона Красовского на RT "Эпидемия". Это хороший или очень хороший сценарии. По последнему, если ситуация с эпидемией коронавируса будет развиваться по китайскому сценарию, то эпидемия закончится в мае-июне, с окончанием сезона респираторных заболеваний."Если мы пойдем по сценарию итальянского взрыва, мы сентябрь будем считать хорошей историей", — добавил врач Денис Проценко.Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз и по Германии. Он предположил, что сравнивать Германию с нынешней ситуацией в Италии можно будет недели через две. Но Денис Проценко считает, что правительство Германии не случайно закупило у местных производителей около десяти тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких.Такие инвестиции Берлин неспроста не делает, уверен Денис Проценко.20 марта число смертей, вызванных осложнениями коронавируса, превысило в мире 10 тысяч. На 16 часов по московскому времени зафиксировано 10 тысяч 525 смертей. Заражены уже 253 тысячи 757 человек. От коронавируса избавились 86 тысяч 591 пациент. В Италии от вызванных коронавирусной инфекцией осложнений погибли 3 тысячи 405 человек, в Китае – 3 тысячи 133 пациента. В Италии сейчас инфицированы коронавирусом более 41 тысячи человек, а в Китае заболеваемость превышает 81 тысячу человек. При этом китайские медики заявляют, что они практически перебороли эпидемию.В России официально подтверждено 199 случаев заболевания. За вчерашний этот день показатель вырос сразу на 52 человека. При этом 9 человек после лечения выздоровели.От тромбоэмболии легочной артерии скончалась 79-летняя пациентка, преподаватель московского вуза. 14 марта ей был поставлен диагноз – "коронавирус".