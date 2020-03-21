В Прямом эфире шоумен Гоген Солнцев рассказал о том, сколь непростой выбор пришлось ему сделать в надежде стать отцом. Он выбирал между женой - 65-летней Екатериной Терешкович и подругой Лидией Алифиренко, которая ненамного моложе законной супруги. Кто в итоге станет матерью наследника Гогена?

В "Прямом эфире" эпатажный шоумен Гоген Солнцев рассказал о том, сколь непростой выбор пришлось ему сделать в надежде стать отцом.Ранее он и его 65-летняя жена Екатерина Терешкович, прошедшая курс реабилитации от алкогольной зависимости, всерьез занялись этим вопросом. В частности, они отправились к медикам, чтобы узнать, сможет ли Екатерина родить сама, или придется прибегнуть к услугам суррогатной матери?Тем неожиданней был удар для Терешкович, когда в их квартиру приехала жить другая подруга Гогена – Лидия Алифиренко.Она ненамного моложе Екатерины, однако, уверяет Лидия, она сможет родить Гогену наследника, а жить в их квартиру он пригласил ее якобы сам.Терешкович признается, что не ожидала такого предательства, поскольку ребенка он планировал именно с ней, а отказался от нее, узнав вердикт врачей.Как комментирует этот любовный треугольник сам Гоген? Кто все-таки станет матерью его наследника? Какое неожиданное признание сделала тетя шоумена Светлана Черепанова?Действительно ли Терешкович ушла от Гогена? И на каких основаниях в их квартире поселилась Лидия?Подробнее об этом любовном треугольнике – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".