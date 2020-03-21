Рэп-исполнитель Тимати уехал на отдых, оставив Анастасию Решетову одну с малышом Ратмиром. Многие поклонники осудили поступок продюсера, однако его возлюбленная не видит в этом ничего плохого.

Рэп-исполнитель Тимати уехал на отдых, оставив Анастасию Решетову одну с малышом Ратмиром. Многие поклонники осудили поступок продюсера, однако его возлюбленная не видит в этом ничего плохого.Несколько дней назад Тимати улетел на острова. На снимках, опубликованных в социальных сетях, можно увидеть, как рэпер проводит время с друзьями и занимается серфингом.В то же время возлюбленная продюсера Анастасия Решетова осталась в России следить за сыном Ратмиром. При этом модель не только успевает ухаживать за малышом, но и решать важные бизнес-вопросы.Один из поклонников поинтересовался у подруги продюсера, как она позволила ему бросить ее в такой важный момент. "Он работает там и одновременно отдыхает. Имеет право!", – приводит слова Анастасии Решетовой .Ранее модель няню, которая, по ее словам, слишком много брала на себя. Женщина якобы пыталась заменить Ратмиру маму, однако Анастасия Решетова не сразу поняла это в силу своей неопытности.20 Мар 2020 в 8:20 PDTВозлюбленная порекомендовала своим подписчикам внимательнее относиться к выбору няни. В частности, необходимо тщательнее проверять данные в анкете и оговаривать испытательный срок.