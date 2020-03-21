Свыше 3,4 тысячи погибших из-за коронавируса насчитывается в Европе – это больше чем в Азии и Америке. Финансовые потери от пандемии – отдельная тема. Испания и Италия просят у Брюсселя почти 1 миллиард евро поддержки, Герамния намерена влить в собственную экономику полтриллиона.

Свыше 3,4 тысячи погибших в Европе – больше чем в Азии и Америке. Финансовые потери от коронавируса COVID-19 – отдельная тема. Испания и Италия просят у Брюсселя почти 1 миллиард евро поддержки, Франция отменяет Каннский кинофестиваль, а немецкая бундеслига честно предупредила болельщиков: с такой ситуацией раньше 2021 года на трибуны никого не пустят.Символичным на этом фоне стало решение Ватикана выпустить специальные индульгенции для всех, кто заразился коронавирусом. Причем грехи отпустят не только им, но и всем, кто помогает больным, в том числе духовно.62-летний князь Монако Альбер II стал первым главой государства, заразившимся коронавирусом. Его высочество находится на карантине под присмотром личных врачей и чувствует себя неплохо. Но тест на вирус надо пройти теперь всем, кто находился в его обществе девять дней назад, включая наследника британского престола принца Чарльза.111 тысяч человек: общее число заболевших в Европе превысило число заболевших в Китае на 30 тысяч."Мы только в начале кризиса. Мы приняли исключительные меры, чтобы смягчить эту первую волну, но мы только начали гонку с вирусом", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.Италия, Бергамо, главный очаг пандемии. Реанимационное отделение местного госпиталя забито больными со свирепой пневмонией. В коридоре люди, ждущие своей очереди к аппаратам вентиляции легких. Кому нужнее? Вопрос жизни и смерти, и медики иногда ошибаются. По всему северу Италии похожая картина. Не хватает техники и масок – их теперь шьют и монахини и известные кутюрье. Разворачивают мобильные госпитали и переоборудуют под стационары морские паромы. Система здравоохранения Италии надрывается, но вирусологи из Китая, которые приехали помогать, удивляются действиям или, скорее, бездействию некоторых местных властей."Я полагаю, что здесь, в Милане, городе столь пострадавшем от коронавируса, не действуют строгие карантинные меры. Общественный транспорт все еще работает, люди передвигаются по городу. В гостиницах устраиваются обеды и вечеринки", – говорит представитель китайского Красного креста Сунь Шуопэн.В Германии это называется корона-party. Дискотеки, бары и рестораны закрыты – молодежь просто гуляет и иронизирует над канцлером. На днях Ангела Меркель призывала немцев соблюдать карантин и держать социальную дистанцию.И ведь не только дети не слушаются "мамочки". В Германии заразились почти 16 тысяч человек. Простая арифметика: через неделю инфицированных будет в два раза больше, почти как сейчас в Италии. Все об этом знают, но выглянуло солнце, и парки заполнились людьми. Офисы, магазины, школы закрыты – немцы пошли греться. У премьер-министра Баварии, наконец, лопнуло терпение: сегодня с ноля часов в земле вводятся ограничения на выход из дома. За нарушение положен штраф – 25 тысяч евро.Подобные порядки введены уже много где. Во Франции полицейские требуют от людей показать специальную декларацию, где должны быть указаны время и цель перемещения по городу. Со следующей недели такие патрули могут появиться и в столице Германии, если в эти выходные берлинцы будут вести себя плохо. Нет бумажки – штраф, хотя поддержать экономику на искусственном дыхании за счет несознательных граждан не получится – там совсем другие деньги.Италии, например, вернут средства, замороженные на счетах Евросоюза."Мы решили, что эти деньги останутся в Италии. Более того, Италия может распорядиться ими так, как сочтет нужным, – сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. – Это 11 миллиардов, и я думаю, что эти средства помогут ей в момент экономического кризиса".Ни этих денег, ни имеющихся итальянских резервов, разумеется, не хватит для того, чтобы выкарабкаться. Для сравнения: Германия намерена влить в собственную экономику полтриллиона.Италии дадут возможность занимать больше, чем это предусмотрено пактом стабильности, буквально выстраданным в ходе памятного долгового кризиса 2011 года. И похоже, что подобную гибкость Брюсселю в конце-концов придется проявить не только в адрес Италии. На ум стразу приходят Греция, Испания, Португалия – первая тройка стран, которые вполне справедливо потребуют в свой адрес такого же подхода. Исходя из принципа равной и коллективной ответственности, отказать сложно, хотя для финансового самочувствия еврозоны это будет, как тушение пожара бензином.