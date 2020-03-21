Чемпионат мира по хоккею не состоится из-за пандемии COVID-19. Соревнования должны были состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что ..

Чемпионат мира по хоккею не состоится из-за пандемии COVID-19. Соревнования должны были состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария).В Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что должны смириться с жестокой реальностью. На сайте организации отмечается, что коронавирус – это глобальная проблема, и для борьбы с ней необходимы усилия со стороны государственных органов. В IIHF добавили, что должны сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу.