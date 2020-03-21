В Израиле за намеренное распространение коронавируса будут сажать в тюрьму на 7 лет. Такую жесткую меру власти ввели с целью оптимизации борьбы с пандемией. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Иерусалиме Сергей Пашков.

В Израиле за намеренное распространение коронавируса будут сажать в тюрьму на 7 лет. Такую жесткую меру власти ввели с целью оптимизации борьбы с пандемией. Об этом сообщил корреспондент ВГТРК в Иерусалиме Сергей Пашков."Это удивительная ситуация. Израиль вводит драконовские меры при пока что достаточно нормальной, не тяжелой эпидемиологической обстановке", — отметил журналист.По его словам, сейчас в Израиле всего 677 заболевших, 11 человек в среднем состоянии, четверо в тяжелом. В основном, это люди преклонного возраста.Однако количество инфицированных увеличивается с каждым днем. Это происходит потому, что увеличивается количество тестов, и таким образом выявляют больше больных, считает Пашков.Он также рассказал, что в Израиле закрыты все магазины, кроме продовольственных и аптек. Вышел приказ о запрете покидать свои дома. "Вся страна должна оставаться дома, а это около 70% работающих людей. На работу разрешено выходить только тем, кто должен выполнять свои обязанности в чрезвычайных обстоятельствах", — уточнил корреспондент.Он подчеркнул, что нарушителей ждет серьезное наказание: "Полиция на улицах Тель-Авива всерьез занимается контролем за соблюдением карантинного режима. Злостных нарушителей, осмелившихся выйти на улицу, ждет штраф 5 тысяч шекелей. Штраф 3 тысячи ждет того, у которого в магазине собралось более 10 человек", — констатировал Пашков.Журналист также проинформировал о других новых правилах общежития израильтян. Люди обязаны соблюдать дистанцию. Нельзя ходить друг к другу в гости. В лифте можно находиться только одному человеку. Закрыты детские площадки. В парке с собаками можно гулять, но только соблюдая дистанцию.При этом по всей стране общественный транспорт на 50% прекратил свою работу. Половина электричек не ходит и значительная часть автобусных маршрутов тоже отменена. Людям разрешено передвигаться в частных машинах, но не более двух человек в салоне."Каждый день условия меняются в сторону дальнейшего ужесточения. И если будут сообщения об умерших или увеличении числа инфицированных коронавирусом, то и эта вольница закончится", — сказал в заключение Пашков.Израиль ужесточает карантинные меры, рекомендации Минздрава теперь носят обязательный характер, за нарушение которых положен штраф.В настоящее время по всему миру зафиксировано свыше 250 тысяч зараженных коронавирусом. Число умерших от болезни — более 10 тысяч человек.