В чемпионате Италии по футболу грядут серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. В связи с распространением инфекции в Серии А пауза, а итальянский клубный футбол из--аз этого рискует лишиться порядка 800 миллионов евро.

В чемпионате Италии по футболу грядут серьезные финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса. В связи с распространением инфекции в Серии "А" пауза, а итальянский клубный футбол из--аз этого рискует лишиться порядка 800 миллионов евро.Итальянская федерация футбола (FIGC) надеется возобновить национальное первенство 10 мая и успеть завершить его 30 июня, сообщает Спорт24.Ru. Однако если текущий сезон придется завершить досрочно и без возможности его продолжения, то именно в этом случае клубный футбол Италии и понесет финансовые убытки.Боссы FIGC пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Руководителями было выдвинуто предложение урезать мартовскую зарплату футболистам: 30 процентов недоплатить тем игрокам, которые имеют доход от полутора миллионов и выше, и 15 процентов — для всех остальных.Самими спортсменами идея была воспринята негативно.Напомним, что чемпионат Италии был прерван после 26 тура. На данный момент лидером Серии "А" является туринский "Ювентус", набравший 63 очка. Второе место — у "Лацио" (62), третье — у "Интера" (54).