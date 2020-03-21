Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Арабской Республике с учетом российско-турецких договоренностей.

Владимир Путин провел телефонные переговоры с сирийским президентом Башаром Асадом. Лидеры двух стран обсудили ситуацию в Арабской Республике с учетом российско-турецких договоренностей, пишет агентство "Интерфакс".Кроме того, Путин и Асад рассмотрели вопросы, связанные с Конституционным комитетом в Сирии, а также гуманитарным содействием в стране.Ранее Реджеп Эрдоган встретился с Владимиром Путиным в Москве. Президенты договорились о прекращении огня в Сирии с 6 марта. Помимо этого, российские и турецкие военнослужащие начнут патрулировать трассу М4, которая проходит через Идлиб.