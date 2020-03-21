Я ль на свете всех милее? От третьего лица виднее. Любопытный эксперимент показал, что собственное тело выглядит для человека более привлекательным, если он смотрит на него с точки зрения другого человека.

Любопытный эксперимент учёных из Университета Барселоны показал, что собственное тело выглядит для человека более привлекательным, если он смотрит на него с точки зрения другого человека.В исследовании приняли участие 11 мужчин и 12 женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Они заполнили две анкеты, содержавшие вопросы о расстройствах пищевого поведения и о восприятии собственного тела.Затем с помощью технологии виртуальной реальности команда создала по три виртуальных тела (аватара) для каждого добровольца. Одно было создано на основе собственных представлений человека о своём теле, другое было копией его реального тела, а третьим стало идеальное тело с точки зрения того же человека.Затем участники погрузились в виртуальную реальность, чтобы посмотреть на эти три аватара с двух разных точек зрения — от первого лица (как мы видим наши собственные тела изо дня в день) или от третьего лица (как нас видят окружающие).Далее добровольцев попросили оценить привлекательность каждого из аватаров.По словам учёных, изменение перспективы повлияло на результаты. Так, люди оценивали своё собственное тело более негативно при взгляде от первого лица. А с точки зрения третьего лица своё же тело казалось им более привлекательным.Особенно заметна разница в оценках была у женщин. Более того, после эксперимента их уровень неудовлетворённости собственной внешностью снизился."Мы также заметили, что внутреннее представление, которое люди создают о своём теле, очень неточно", — добавила ведущий автор работы доктор Солен Нейрет (Solne Neyret).Исследователи полагают, что именно из-за неточного субъективного представления о своей внешности у людей могут развиваться расстройства пищевого поведения.Вполне вероятно, что в будущем, после дополнительных исследований, такой "метод аватаров" можно будет использовать для помощи пациентам, которые недовольны собственным телом.Нейрет и его коллеги считают, что взгляд на себя самого со стороны поможет людям понять, что у них предвзятое представление о своей внешности, и сфокусировать внимание на тех чертах, которыми они довольны.Кстати, примечательно, что идеальные тела, описанные участниками, имели схожие физические характеристики. Это указывает на преобладание определённых стереотипов, которые, возможно, также влияют на формирование представления о своей внешности.Подробнее об этом исследовании рассказывается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Robotics and AI.Кстати, ранее выяснилось, что стремление мужчин к идеальной фигуре может привести к бесплодию. Также "33Live.RuНаука" (nauka.vesti.ru) писали о том, что привлекательным человека делает не только и даже не столько внешность, сколько запах и голос.