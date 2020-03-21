Несмотря на сообщения об очищении воздуха в ряде регионов из-за сильного сокращения транспортных перевозок, давние загрязнения окружающей среды и воздуха могут усилить риск заражения коронавирусом (COVID-19) в определенных областях, предупредил в понедельник Европейский альянс общественного здравоохранения (EPHA). Эксперты все еще изучают эту взаимосвязь, однако они придерживаются гипотезы о том, что некоторые условия могут усугубить воздействие вируса.

Несмотря на сообщения об очищении воздуха в ряде регионов из-за сильного сокращения транспортных перевозок, давние загрязнения окружающей среды и воздуха могут усилить риск заражения коронавирусом (COVID-19) в определенных областях, предупредил в понедельник Европейский альянс общественного здравоохранения (EPHA). Эксперты все еще изучают эту взаимосвязь, однако они придерживаются гипотезы о том, что некоторые условия могут усугубить воздействие вируса.Например, врачи связывают гипертонию, диабет и респираторные заболевания с более высоким уровнем смертности от COVID-19."Пациенты с хроническими заболеваниями легких и сердца из-за длительного воздействия загрязнения воздуха в меньшей степени могут бороться с легочными инфекциями, и у них больше шансов умереть, — отмечает Сара Де Маттеис, член Комитета по гигиене окружающей среды Европейского респираторного общества (ERS), который является частью EPHA. — Снижая уровень загрязнения воздуха, можно помочь наиболее уязвимым людям в их борьбе против этой и любых возможных будущих пандемий".Де Маттеис также добавляет: "Конечно, больше всего людей живет в наиболее загрязненных центрах. Этот фактор сейчас один из самых главных в вопросах заражения коронавирусом. И это лишний раз подтверждает тот факт, что социальная самоизоляция предотвращает развитие вируса".Действительно, согласно исследованию 2003 года, рассматривающего ситуацию с жертвами атипичной пневмонии, 84% из них ранее жили в районах с умеренным загрязнением воздуха.Что касается Европы, то загрязнение воздуха здесь ежегодно приводит к 400 тысячам ранних смертей. Один из наиболее пострадавших районов — долина реки По в Северной Италии, где началось распространение COVID-19 в феврале.Сейчас, когда спутниковые снимки и официальные станции мониторинга дают данные о снижении загрязнения NO2, здоровью людей уже нанесен ущерб."Правительствам давно следовало бороться с проблемой хронического загрязнения воздуха, но они отдавали предпочтение экономическим вопросам, смягчая последствия для автомобильной промышленности, а не для здоровья населения, — отмечает исполняющий обязанности генсекретаря EPHA Саша Маршанг. — Когда этот кризис закончится, политики должны ускорить меры, позволяющие избавиться от большого количества транспорта, загрязняющего атмосферу. Согласно научным данным такие эпидемии, как COVID-19, будут возникать все чаще, поэтому уборка улиц — основная инвестиция в более здоровое будущее".Также ученые занимаются изучением того, является ли токсичные частицы переносчиком вируса. В публикации Società Italiana Medicina Ambientale говорится о возможной взаимосвязи твердых частиц и вспышки заболевания в долине реки По."Согласно анализам в период с 10 по 29 февраля высокие концентрации частиц, выше уровня PM10, в некоторых провинциях Северной Италии способствовали усилению вирулентного распространения эпидемии в долине реки По, чего не было в других районах Италии, где были случаи заражения", — говорится в документе.Исследователи пришли к выводу, что "рост частоты случаев заражения в некоторых районах Северной Италии может быть связан с загрязнением, во время которого по воздуху переносятся твердые частицы, являющиеся усилителями инфекций".Все эти гипотезы изучаются, но ученые рекомендуют предпринимать больше действий, направленных на то, чтобы предотвратить повторение подобной ситуации в будущем."COVID-19 обнажил невидимые ранее проблемы и нанес огромный ущерб здоровью человека: мы не можем и дальше оставаться неподготовленными к следующей эпидемии. Коронавирус стал явным стимулом к тому, чтобы вплотную заняться мерами борьбы с загрязнением воздуха", — отмечает Золтан Масай-Косубек, политический менеджер EPHA.