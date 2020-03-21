В Минпромторге внимательно следят за ситуацией на рынке продовольствия и заверяют, что никакого дефицита нет и не предвидится. В ведомстве уверены, что если у торговых сетей нормально налажена логистика, то полки заполняются вовремя. Есть сообщения о завышении цен со стороны недобросовестных поставщиков на социально значимые продукты — крупы, муку, макароны.

В Минпромторге внимательно следят за ситуацией на рынке продовольствия и заверяют, что никакого дефицита нет и не предвидится. В ведомстве уверены, что если у торговых сетей нормально налажена логистика, то полки заполняются вовремя. Есть сообщения о завышении цен со стороны недобросовестных поставщиков на социально значимые продукты — крупы, муку, макароны. Но каждый такой случай проверяет Федеральная антимонопольная служба и в отношении нарушителей принимаются меры.Горы коробок на складе и всю эту курицу уже завтра можно будет купить, приготовить и съесть. На подмосковной птицефабрике массовый спрос восприняли как вызов. Если магазинам и покупателям нужно больше мяса птицы — оно на прилавках появится."В связи с ажиотажем поднялись немного заявки, но мы со всем справляемся, потому что мощности цехов предназначены для большей загрузки", — пояснила Ольга Тишина, специалист производственного комплекса.Не пришлось даже переходить на работу в три смены. Просто поставили дополнительных сотрудников к лентам. А полный цикл производства и свое сырье означают, что этот конвейер не остановится.Сначала эту российскую курицу вырастили на российских кормах. затем ее переработали российские рабочие и даже вся упаковка здесь — полиэтилен, пенопласт, картон — тоже сделаны в России. Это и есть продуктовая безопасность, когда конечная цена товара не должна зависеть ни от мировых потрясений, ни от закрытых границ, ни от курсов валют.Похожая картина — наращивание выпуска — сейчас на всех пищевых комбинатах страны. Макароны пользуются большим спросом, потому что их можно долго хранить. И в Челябинске запустили еще одну линию. Теперь ежедневно здесь производят на 50 тонн больше макарон, спагетти, лапши."Никаких срывов поставок быть не может, наше предприятие работает стабильно, в основном рабочем графике и с уверенностью можем утверждать, что мы обеспечим в полном объеме продукцией очень высокого качества наших покупателей", — говорит Андрей Якунин, технолог мельничного производства.Не отстает и мясомолочный комбинат в Тверской области. Его продукция каждый день разлетается отсюда по 42 регионам страны."Сейчас закрываем заявку 70 тонн молока в сутки, но это не максимальная мощность данной машины", — говорит сотрудница.Оценки Минсельхоза подтверждают — пищевая промышленность справится даже с повышенным спросом. Уверяют — дефицита не будет. Хватает и запасов, и резервов. А что касается цен оптовых и розничных, то за ними пристально следит Федеральная антимонопольная служба."Хуже всего, если обнаружены какие-то сговоры, договоренности, как вы знаете, здесь возникают вопросы не только большой финансовой, но и уголовной ответственности", — сообщил Андрей Цариковский, пресс-секретарь, заместитель руководителя ФАС РФ.Изменили свою работу и крупные торговые сети. Если раньше товар в магазины завозили один раз — перед открытием, то теперь, после первой, утренней волны покупателей — и днем и вечером продукты довозят из гигантских распределительных центров. Полки и стеллажи здесь пополняются каждый день.