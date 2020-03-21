21 марта российскому анимационному сериалу Ми-ми-мишки, созданному студией Паровоз, исполняется пять лет. Мультфильм рассказывает детям о приключениях бурого мишки Кеша и белой Тучки, а также их друзей — Цыпы и Лисички, енотов Сани и Сони и крота Вали.

21 марта российскому анимационному сериалу "Ми-ми-мишки", созданному студией "Паровоз", исполняется пять лет!Мультфильм рассказывает детям о приключениях бурого мишки Кеша и белой Тучки, а также их друзей — Цыпы и Лисички, енотов Сани и Сони и крота Вали. Сериал учит детей настоящей дружбе, любви к природе и доброте."Ми-ми-мишки" — это наш первый проект собственного производства, — говорит говорит Татьяна Цыварева, генеральный продюсер телеканала "МУЛЬТ", продюсер мультсериала "Ми-ми-мишки". — Создавая его, мы хотели научить наших юных зрителей гармоничным отношениям с природой, умению работать в команде, сочувствию и терпимости".За пять лет вышло более 170 серий, покоривших зрителей не только в России, но и по всему миру. Сейчас мультфильм переведет на английский, китайский, арабский и другие языки. "Ми-ми-мишки" стали успешными не только на российском и зарубежном телевизионном рынках, но и выпустили свою собственную продукцию, игры для телефонов и планшетов, развивающий журнал, а также приняли участие в крупнейших международных и российских фестивалях. Количество просмотров "Ми-ми-мишек" на YouTube по всему миру превышает 1 600 000 000.Также Кеша и Белая Тучка – участники ежегодного детского фестиваля страны "Мультимир", театрализованного интерактивного шоу "Яркое лето", новогоднего представления "Ми-ми-мишки: Елка будущего".К юбилею мультика на телеканале "МУЛЬТ" 21 марта стартует марафон "День рождения "Ми-ми-мишек" — юные зрители смогут провести весь день со своими любимыми героями, а на телеканале "Мультимузыка" меломанов ждут песни и танцы в компании Кеши и Тучки.